Aşırlı Adası'nın sahipleri, dağ keçileri

Tamamı kayalık ve ormanlık olan alana, 2002- 2003 yıllarında adanın o dönemki sahipleri tarafından Türkiye'nin başka yerlerinden getirilen dağ keçilerinin bırakıldı. Keçiler burada çoğalmaya ve adanın sahipleri tarafından beslenmeye başlandı. Ancak Demre Mal Müdürlüğü'nün açtığı dava sonucu mahkeme tarafından o dönemki sahiplerinden alınan ada, hazineye devredildi. Karar, daha sonra Yargıtay tarafından da onaylandı. Kararın kesinleşmesinin ardından adadaki yapılar, Demre Kaymakamlığı tarafından yıktırıldı. Adanın tek sahipleri olarak ise dağ keçileri kaldı.