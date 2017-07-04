Asırlık top mermileri gün ışığına çıkarıldı

Alan Başkanlığından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, “102 yıl önce 1915 yılının Kasım ayında Çanakkale Cephesini ziyaret eden İngiliz Savaş Bakanı Lord Kitchener, Sir Henry McMahon ve Fransız General Jean Marie Brulard ile aynı karede yer alan ve kullanıma hazır olarak bırakılmış Krupp L/22 top mermilerinden bazıları Başkanlığımızın yürüttüğü arkeolojik kazılar sırasında gün ışığına çıkarıldı.