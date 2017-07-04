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  3. 04 Temmuz 2017 19:45

Asırlık top mermileri gün ışığına çıkarıldı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Seddülbahir Kalesi'nde yapılan çalışmalar sırasında Osmanlı Devleti'nin Çanakkale Cephesinde kullandığı top mermilerine rastlandığını açıkladı.

Asırlık top mermileri gün ışığına çıkarıldı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Seddülbahir Kalesinde gerçekleştirilen çalışmalar sırasında Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Cephesinde kullandığı top mermilerine rastlandığını duyurdu.

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Asırlık top mermileri gün ışığına çıkarıldı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı toprakları yeniden ayağa kaldırıyor. Alan Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda toprak altında kalan asırlık eserler yeniden gün yüzüne çıkarılıyor.

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Asırlık top mermileri gün ışığına çıkarıldı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca Seddülbahir Kalesi Restorasyon, Çevre Düzenleme ve Teşhir-Tanzim Projesi kapsamında 2015 yılından bu yana Çanakkale arkeoloji Müzesi gözetiminde devam eden arkeolojik saha araştırmaları sırasında Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Cephesi’nde kullandığı top mermilerine rastlandı.

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Asırlık top mermileri gün ışığına çıkarıldı

Alan Başkanlığından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, “102 yıl önce 1915 yılının Kasım ayında Çanakkale Cephesini ziyaret eden İngiliz Savaş Bakanı Lord Kitchener, Sir Henry McMahon ve Fransız General Jean Marie Brulard ile aynı karede yer alan ve kullanıma hazır olarak bırakılmış Krupp L/22 top mermilerinden bazıları Başkanlığımızın yürüttüğü arkeolojik kazılar sırasında gün ışığına çıkarıldı.

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