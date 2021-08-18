Aşısız çalışanlar işten çıkarılabilir mi?
Türkiye genelinde koronavirüse karşı aşılama devam ediyor. Henüz aşılama istenen seviyelere ulaşmadığı için de çalışma hayatında ''Aşısız çalışan işten çıkarılabilir mi?'' sorusu gündeme geliyor.
Türkiye'de son dönemde vaka sayılarında artış yaşansa da aşılama çalışmaları da devam ediyor. Ancak aşılama konusunda bazı kesimlerde çekinceler sürüyor. Bu da aşının zorunlu olması yönünde açıklamaları beraberinde getiriyor.
Konuyla ilgili olarak Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'na konuşan uzmanlar, aşının zorunlu olmaması nedeniyle, işverenlerin de bu konuda zorlayıcı bir düzenlemeye gidemeyeceğini belirtiyor.
Aşı nedeniyle iş akdiyle ilgili alınacak pozisyonların çalışanların ve işin durumuna göre değişeceğini vurgulayan uzmanlar, "Haklı gerekçe kabul edilip, tazminatsız iş akdini sonlandırma gibi bir durum söz konusu olmaz. Ama böyle bir durumda geçerli sebep sayılabileceğine dair bir eğilim var. Çalışanın koşullarına da bakmak gerekir. Kişi ofiste tek başına çalışıyordur veya uzaktan çalışma imkanı vardır, böyle bir durumda geçerli sebep sayılmayabilir.
Ama birçok kişinin bir arada olduğu ve diğer çalışma arkadaşları için de risk oluşan durumlarda aşı olunmaması ‘geçerli neden’ sayılabilir. Yavaş yavaş aşı zorunluluğu getirilen sektörler oluşmaya başladığını görüyoruz" diyor.