Aşısız çalışanlar işten çıkarılabilir mi?

Aşı nedeniyle iş akdiyle ilgili alınacak pozisyonların çalışanların ve işin durumuna göre değişeceğini vurgulayan uzmanlar, "Haklı gerekçe kabul edilip, tazminatsız iş akdini sonlandırma gibi bir durum söz konusu olmaz. Ama böyle bir durumda geçerli sebep sayılabileceğine dair bir eğilim var. Çalışanın koşullarına da bakmak gerekir. Kişi ofiste tek başına çalışıyordur veya uzaktan çalışma imkanı vardır, böyle bir durumda geçerli sebep sayılmayabilir.