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  3. 29 Mayıs 2017 10:57

Asker 41 gündür orada... Yeni fotoğraflar geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri Şırnak Kato'da 41 gündür aralıksız devam eden terör operasyonundan son fotoğrafları paylaştı. TSK'dan yapılan açıklamada terör örgütüne ait 22 yeni mağaranın bulunduğu duyuruldu.

Asker 41 gündür orada... Yeni fotoğraflar geldi

Terör örgütünün kuruluşundan bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin, Türkiye sınırları içerisindeki kırsal alanda en uzun süreli operasyonu, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi yakınlarındaki Kato Dağı bölgesinde devam ediyor.

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Asker 41 gündür orada... Yeni fotoğraflar geldi

Teröristlerin öldürülerek kamp, sığınak ve mağaralarının kullanılamaz hale getirilmesi amacıyla 19 Nisan tarihinde başlatılan ve binlerce eğitimli komandonun katıldığı operasyonlar kapsamında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

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Asker 41 gündür orada... Yeni fotoğraflar geldi

TSK'dan yapılan son açıklama şöyle:

"23'üncü J.Snr.Tüm.K.Iığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8'inci J.Komd.A.K.lığı emir-komutasında İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan 2017 'de başlayan Şehit J.Bnb.Ahmet KARAMAN-2 operasyonu zor arazi ve hava şartlarında 41 gündür aralıksız devam etmektedir.

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Asker 41 gündür orada... Yeni fotoğraflar geldi

2. Operasyon bölgesinde (İncebel Dağları-Kato'da) 18-28 Mayıs 2017 tarihleri arasında BTÖ mensupları tarafından kullanılan 22 yeni mağara tespit edilmiş ve şimdiye kadar bölgede tespit edilen mağara sayısı 75'e ulaşmıştır. Mağaraların aramalarına emniyetli bir şekilde devam edilmektedir.

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