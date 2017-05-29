Asker 41 gündür orada... Yeni fotoğraflar geldi
Türk Silahlı Kuvvetleri Şırnak Kato'da 41 gündür aralıksız devam eden terör operasyonundan son fotoğrafları paylaştı. TSK'dan yapılan açıklamada terör örgütüne ait 22 yeni mağaranın bulunduğu duyuruldu.
Terör örgütünün kuruluşundan bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin, Türkiye sınırları içerisindeki kırsal alanda en uzun süreli operasyonu, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi yakınlarındaki Kato Dağı bölgesinde devam ediyor.
Teröristlerin öldürülerek kamp, sığınak ve mağaralarının kullanılamaz hale getirilmesi amacıyla 19 Nisan tarihinde başlatılan ve binlerce eğitimli komandonun katıldığı operasyonlar kapsamında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
TSK'dan yapılan son açıklama şöyle:
"23'üncü J.Snr.Tüm.K.Iığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8'inci J.Komd.A.K.lığı emir-komutasında İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan 2017 'de başlayan Şehit J.Bnb.Ahmet KARAMAN-2 operasyonu zor arazi ve hava şartlarında 41 gündür aralıksız devam etmektedir.