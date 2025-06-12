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Asker uğurlama eğlencesi acil serviste bitti: 39 kişi hastanelik oldu

Amasya'da asker eğlencesinde verilen yemekten sonra rahatsızlanan 39 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA / İHA
Asker uğurlama eğlencesi acil serviste bitti: 39 kişi hastanelik oldu - Resim: 1

Olay, dün akşam saatlerinde Hacılar Meydanı Mahallesi'nde meydana geldi. 

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Asker uğurlama eğlencesi acil serviste bitti: 39 kişi hastanelik oldu - Resim: 2

Mahalledeki bir evde düzenlenen asker eğlencesine katılan davetlilere tavuklu yemek ikram edildi. 

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Asker uğurlama eğlencesi acil serviste bitti: 39 kişi hastanelik oldu - Resim: 3

Eğlencenin ardından mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleri yaşayan 39 kişi rahatsızlandı.

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Asker uğurlama eğlencesi acil serviste bitti: 39 kişi hastanelik oldu - Resim: 4

Rahatsızlanan kişilerden bir kısmı ihbarla adrese sevk edilen sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

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