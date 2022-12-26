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Askeri araç devrildi; çok sayıda yaralı asker var

Diyarbakır - Silvan yolunda zırhlı askeri araç devrildi. Kazada 6 asker yaralandı.

Askeri araç devrildi; çok sayıda yaralı asker var - Resim: 1

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır- Silvan kara yolu Köprübaşı mevkisinde meydana geldi.

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Askeri araç devrildi; çok sayıda yaralı asker var - Resim: 2

Sürücüsünün kontrolünden çıkan zırhlı askeri araç, kontrolden çıkarak devrildi. 

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Askeri araç devrildi; çok sayıda yaralı asker var - Resim: 3

Kazada 6 asker yaralandı İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Askeri araç devrildi; çok sayıda yaralı asker var - Resim: 4

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

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