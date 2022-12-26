Askeri araç devrildi; çok sayıda yaralı asker var
Diyarbakır - Silvan yolunda zırhlı askeri araç devrildi. Kazada 6 asker yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır- Silvan kara yolu Köprübaşı mevkisinde meydana geldi.
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Sürücüsünün kontrolünden çıkan zırhlı askeri araç, kontrolden çıkarak devrildi.
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Kazada 6 asker yaralandı İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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