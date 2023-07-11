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Askeri araç kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Van’da bir askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 13 asker ise yaralandı.

Askeri araç kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Doğu Dinleme Tesisi yakınlarında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı askeri araçla Faruk Danış’a ait otomobil çarpıştı.

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Askeri araç kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

İHA'nın haberine göre İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, asker, AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulans helikopter ve kara ambulanslarıyla hastanelere kaldırıldı.

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Askeri araç kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 3

Yaralanan 13 askerin hastanelerdeki tedavileri devam ederken, hayatını kaybeden bir kişi ise otopsi için morga alındı.

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Askeri araç kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 4
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