Askeri araç kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Van’da bir askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 13 asker ise yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Doğu Dinleme Tesisi yakınlarında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı askeri araçla Faruk Danış’a ait otomobil çarpıştı.
1 / 9
İHA'nın haberine göre İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, asker, AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulans helikopter ve kara ambulanslarıyla hastanelere kaldırıldı.
2 / 9
Yaralanan 13 askerin hastanelerdeki tedavileri devam ederken, hayatını kaybeden bir kişi ise otopsi için morga alındı.
3 / 9
4 / 9