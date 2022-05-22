Askerliğini uzatana hem maaş hem tazminat
6 ay zorunlu askerliğini yapanlar, süreyi uzatarak askeriyede para kazanma ve kariyer yapma imkanını yakalıyor. İşte detaylar...
Erbaş ve erlerden isteyen, terhise hak kazandığı tarihten itibaren askerliğini 6 ay daha uzattığında, uzatma döneminde asgari ücret kadar maaş veriliyor. Bu yılki ödeme er, onbaşı ve çavuş için şu anda 4 bin 254 lira. Böylece ikinci 6 ayda toplam 25 bin 524 lira ödeme yapılıyor. Söz konusu ödemeler görev yerine göre değişiyor. Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır gibi illerdeki sınır (hudut) birliklerinde görev yapanlara 1.790 lira ilave ödeme, görev tazminatı veriliyor. Ayrıca ikinci 6 aylık dönemde sigorta primini de devlet ödüyor.
KARİYER YOLU AÇIK
Erler 6+6 ay olmak üzere toplam 12 aylık (1 yıl) askerliğinin ardından eğer isterse sözleşmeli er olarak da müracaat edebiliyor. Bu durumda da ikinci 6 ay askerlik yaptığından ilk kez sözleşmeli er başvurusunda bulunacaklara göre mülakatta 100 üzerinden ilave 20 puan avantajı sağlanıyor.
Mülakatı kazanıp sözleşmeli er olduğunda yine aynı kişi için arada uzman çavuş (uzman erbaş) alımı yapılacağı zaman, buna da başvurma hakkı doğuyor. Mülakatta başarılı olan sözleşmeli er, bu sefer sözleşmeli uzman erbaşlığa yükseliyor. Sözleşmeli uzman erbaşlığa devam ederken sınav açılırsa ve bu sınavı kazanırsa, sözleşmeli subaylığa geçiş yaparak daha da yükselebiliyor.
EV ALMA VE PRİM KOLAYLIĞI
İlk 6 aylık dönemi tamamladıktan sonra ikinci 6 aylık dönemde askerlik yapanlar, bu dönem için askerlik borçlanmasını düşündüklerinde, asgari ücrete karşılık gelen prim tutarını Milli Savunma Bakanlığı karşılıyor.