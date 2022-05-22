Askerliğini uzatana hem maaş hem tazminat

Erbaş ve erlerden isteyen, terhise hak kazandığı tarihten itibaren askerliğini 6 ay daha uzattığında, uzatma döneminde asgari ücret kadar maaş veriliyor. Bu yılki ödeme er, onbaşı ve çavuş için şu anda 4 bin 254 lira. Böylece ikinci 6 ayda toplam 25 bin 524 lira ödeme yapılıyor. Söz konusu ödemeler görev yerine göre değişiyor. Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır gibi illerdeki sınır (hudut) birliklerinde görev yapanlara 1.790 lira ilave ödeme, görev tazminatı veriliyor. Ayrıca ikinci 6 aylık dönemde sigorta primini de devlet ödüyor.