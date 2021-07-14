Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks evi görenleri hayran bıraktı
Futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, YouTube kanalından paylaştığı yeni videoda evinin kapılarını takipçilerine açtı.
Evini tanıtan iki çocuk annesi Aslıhan Turan, 'Evin yaşandıkça güzelleştiğine inanıyorum' ifadelerini kullandı.
Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Arda Turan ve Aslıhan Turan’ın muhteşem evi görücüye çıktı. Aslıhan Turan, YouTube kanalındaki son videosunda ev turu yaptı. Her detayıyla tek tek ilgilendiğini söyleyen Turan, çocuklar için özel alanlar yarattığını belirti.
Turan evinin salonundan başlayan Turan, "Bu ev renksiz bir ev değil, koyu renklere sahip bir ev. Evin büyük bölümü ahşapla kaplı bunu tercih etme sebebimiz, eve biraz cool'luk kazandırmak. Birazcık da farklı şeyleri seviyorum. Gittiğim, izlediğim evlerde hep aynı şeyleri görüyorum. Biz de bu şekilde yapmaya karar verdik. Yalın ve sade ama net bir ev burası" dedi.
Altı ay önce eve taşındıklarını ve uzun süre bu evde kalmayı planladıklarını söyleyen Turan, "Evin yaşandıkça güzelleştiğine inanan bir insanım. Altı ay oldu buraya taşınalı… Salonu tasarlarken iki çocuğumuz olduğu için ona göre planlamalar yaptık. Bu salonda genelde Arda ile zaman geçiriyoruz. Kazalara önlem olarak sehpaların köşelerini yuvarlak yaptık. Ufak ufak sanat eserleri toplamaya başladık" ifadelerini kullandı.