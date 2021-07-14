Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks evi görenleri hayran bıraktı

Altı ay önce eve taşındıklarını ve uzun süre bu evde kalmayı planladıklarını söyleyen Turan, "Evin yaşandıkça güzelleştiğine inanan bir insanım. Altı ay oldu buraya taşınalı… Salonu tasarlarken iki çocuğumuz olduğu için ona göre planlamalar yaptık. Bu salonda genelde Arda ile zaman geçiriyoruz. Kazalara önlem olarak sehpaların köşelerini yuvarlak yaptık. Ufak ufak sanat eserleri toplamaya başladık" ifadelerini kullandı.