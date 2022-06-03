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Aslıhan Malbora'dan samimi itiraflar

Aslıhan Malbora, Instyle dergisine röportaj verdi. Aslıhan Malbora, 8 yıldır yaşadığı birliktelikle ilgili konuştu.

Aslıhan Malbora'dan samimi itiraflar - Resim: 1

8 yıldır Metin Temel ile birlikte olan oyuncu, "İlişki zor deniyor ya bence bir taraftan da kolay."

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Aslıhan Malbora'dan samimi itiraflar - Resim: 2

"İlişki denince iki insanın birbiri üzerinde hak iddia etmesi, kısıtlaması, onun yerine karar vermesi gibi algılanıyor."

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Aslıhan Malbora'dan samimi itiraflar - Resim: 3

"Bizde öyle bir şey yok. Derdiniz sadece sevip elini tutmak olduğu sürece ilişki çok kolay" dedi.

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Aslıhan Malbora'dan samimi itiraflar - Resim: 4

Öte yandan Aslıhan Malbora'nın 'Leyla' karakterini canlandırdığı 'Üç Kuruş' dizisi pazartesi akşamı final yaptı.

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