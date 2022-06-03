Aslıhan Malbora'dan samimi itiraflar
Aslıhan Malbora, Instyle dergisine röportaj verdi. Aslıhan Malbora, 8 yıldır yaşadığı birliktelikle ilgili konuştu.
8 yıldır Metin Temel ile birlikte olan oyuncu, "İlişki zor deniyor ya bence bir taraftan da kolay."
1 / 5
"İlişki denince iki insanın birbiri üzerinde hak iddia etmesi, kısıtlaması, onun yerine karar vermesi gibi algılanıyor."
2 / 5
"Bizde öyle bir şey yok. Derdiniz sadece sevip elini tutmak olduğu sürece ilişki çok kolay" dedi.
3 / 5
Öte yandan Aslıhan Malbora'nın 'Leyla' karakterini canlandırdığı 'Üç Kuruş' dizisi pazartesi akşamı final yaptı.
4 / 5