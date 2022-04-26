Asmalı Konak dizisinin Asya'sı yıllar sonra ortaya çıktı
Türk televizyon tarihine damgasını vuran Asmalı Konak dizisinde konağın hizmetçisi rolünü canlandıran Asya'yı görenler tanıyamıyor.
2002-2003 yılları arasında reyting rekorları kıran Asmalı Konak Bahar ve Seymen'in uçlarda yaşanan aşkı, Dicle'nin delip geçen bakışları, Sümbül Hanım'ın demiri kesen emirleri ile adını unutulmaz yapımlar arasında yazdırdı.
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Asmalı Konak başta Selda Alkor olmak üzere, Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay, İpek Tuzcuoğlu gibi isimlerin olduğu başarılı oyuncu kadrosu ile gönülleri fethetmişti.
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Dizi izleyiciye veda edeli 19 yıl oldu. Başrolde yer alan Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz projeden projeye koşarken ekran macerasını Asmalı Konak'la bitiren isimler de var.
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O isimlerden biri de konakta hizmetçi olarak çalışan munzur mu munzur ancak bir o kadar sempatik Asya.
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