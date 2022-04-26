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Asmalı Konak dizisinin Asya'sı yıllar sonra ortaya çıktı

Türk televizyon tarihine damgasını vuran Asmalı Konak dizisinde konağın hizmetçisi rolünü canlandıran Asya'yı görenler tanıyamıyor.

Asmalı Konak dizisinin Asya'sı yıllar sonra ortaya çıktı - Resim: 1

2002-2003 yılları arasında reyting rekorları kıran Asmalı Konak Bahar ve Seymen'in uçlarda yaşanan aşkı, Dicle'nin delip geçen bakışları, Sümbül Hanım'ın demiri kesen emirleri ile adını unutulmaz yapımlar arasında yazdırdı.

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Asmalı Konak dizisinin Asya'sı yıllar sonra ortaya çıktı - Resim: 2

Asmalı Konak başta Selda Alkor olmak üzere, Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay, İpek Tuzcuoğlu gibi isimlerin olduğu başarılı oyuncu kadrosu ile gönülleri fethetmişti.

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Asmalı Konak dizisinin Asya'sı yıllar sonra ortaya çıktı - Resim: 3

Dizi izleyiciye veda edeli 19 yıl oldu. Başrolde yer alan Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz projeden projeye koşarken ekran macerasını Asmalı Konak'la bitiren isimler de var.

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Asmalı Konak dizisinin Asya'sı yıllar sonra ortaya çıktı - Resim: 4

O isimlerden biri de konakta hizmetçi olarak çalışan munzur mu munzur ancak bir o kadar sempatik Asya.

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