Asrın felaketi göz göre göre geldi! 13 yıl önce yazılan kitap her şeyi anlatıyor

Kitapta, Hatay'ın bulunduğu konum gereği tarihsel dönemde birçok hasar yapan depreme maruz kaldığı gibi gelecekte de buna benzer depremlerle sıkça karşılaşacağına ve yeterli önlemler alınmadığı sürece de zararın boyutlarının katlanarak artacağına dikkat çekildi. Bu gerçeğin bireyden başlayarak devletin en üst kademesine kadar herkes tarafından kabul edilmesi gerektiği ve başta zarar azaltma çalışmaları olmak üzere afet yönetiminin bütün aşamalarını kapsayan çalışmalara vakit geçirmeden başlanması ve bu çalışmaların ödün vermeden sürdürülmesi gerektiğine vurgu yapıldı.