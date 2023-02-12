Asrın felaketi göz göre göre geldi! 13 yıl önce yazılan kitap her şeyi anlatıyor
Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Süleyman Pampal ve Doç. Dr. Bülent Özmen'in, 2010 yılında yazdıkları kitapta, Hatay'daki deprem tehlikesine karşı uyardığı ve alınacak önlemleri sıraladıkları ortaya çıktı.
Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal ile Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli Doç. Dr. Bülent Özmen'in, 2010 yılında yazdığı, 'Hatay İlinin Depremselliği, Deprem Tehlikesi ve Riskleri' isimli kitapta, büyük yıkımın yaşandığı Hatay'daki deprem riskine dikkat çektikleri ortaya çıktı. Pampal ve Özmen'in, kitaptan sunum hazırlayarak o dönem Hatay'da konferanslara katılarak, yerel yöneticileri ve halkı uyardıkları da ortaya çıktı.
Kitapta, Hatay'ın bulunduğu konum gereği tarihsel dönemde birçok hasar yapan depreme maruz kaldığı gibi gelecekte de buna benzer depremlerle sıkça karşılaşacağına ve yeterli önlemler alınmadığı sürece de zararın boyutlarının katlanarak artacağına dikkat çekildi. Bu gerçeğin bireyden başlayarak devletin en üst kademesine kadar herkes tarafından kabul edilmesi gerektiği ve başta zarar azaltma çalışmaları olmak üzere afet yönetiminin bütün aşamalarını kapsayan çalışmalara vakit geçirmeden başlanması ve bu çalışmaların ödün vermeden sürdürülmesi gerektiğine vurgu yapıldı.
'ZEMİN ETÜTLERİ EMNİYET KEMERİ KADAR ÖNEMLİ'
Dönemin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan ve halen yürürlükte bulunan deprem bölgeleri haritasına göre Hatay'ın tamamının 1'inci derecede deprem bölgesi altında olduğu hatırlatılan kitapta, alınacak önlemler şöyle sıralandı:
-İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt ve mikrobölgeleme çalışmaları detaylı bir şekilde yapılmalı ve elde edilen sonuçlar planlamaya mutlaka yansıtılmalıdır. Zemin etütleri, yasak savmak için değil bilimsel kriterlere uygun olarak yapılmalıdır. Bu etütlerin arabada emniyet kemeri takılması kadar önemli olduğu gerçeği unutulmamalıdır.