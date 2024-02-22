Asrın felaketi sonrası asrın uyarısı: ''Bu bölgelerden uzak durun''

Prof. Dr. Bozkurt ve ekibi, bu durumu incelemek için sahada 5 hafta süren araştırmalar yaptı. DrOn görüntüleriyle haritalama ve gözlem, uydu görüntüleri ve deprem kayıtları analiz edildi. Elde edilen verilere göre, 6 Şubat depremlerinin olağandışı bir karaktere sahip olduğunu gösterdi. Kırılmanın 90 saniye boyunca devam ettiği ve 24. saniyede Büyük Nacar köyü yakınlarında Doğu Anadolu fayı ile kesişmesi, "enerji patlaması"na yol açtı. Bu patlama, uzun süredir sessiz olan Doğu Anadolu fayını tetikledi.