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  4. Asrın felaketi sonrası deprem bölgesinde beklenen hasat başladı

Asrın felaketi sonrası deprem bölgesinde beklenen hasat başladı

Asrın felaketinin vurduğu ve 55 bine yakın canımızı yitirdiğimiz 11 ilimizden biri olan Hatay'da şifa kaynağı olan ve kilosu 50 TL'den satılan mucize sebzenin hasadı başladı.

Kaynak: İHA
Asrın felaketi sonrası deprem bölgesinde beklenen hasat başladı - Resim: 1
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Asrın felaketi sonrası deprem bölgesinde beklenen hasat başladı - Resim: 2

Depremin vurduğu Hatay’ın bereketli topraklarında ürün çeşitliliği artmaya devam ediyor.

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Asrın felaketi sonrası deprem bölgesinde beklenen hasat başladı - Resim: 3

Arsuz ilçesinde vatandaşlar tarafından alternatif ürün olarak bezelye yetiştirilmeye başlandı.

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Asrın felaketi sonrası deprem bölgesinde beklenen hasat başladı - Resim: 4

Ramazan ayında hasadına başlanan bezelye tarladan kilogram fiyat 50 TL’den alıcı buluyor.

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