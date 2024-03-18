Asrın felaketi sonrası deprem bölgesinde beklenen hasat başladı
Asrın felaketinin vurduğu ve 55 bine yakın canımızı yitirdiğimiz 11 ilimizden biri olan Hatay'da şifa kaynağı olan ve kilosu 50 TL'den satılan mucize sebzenin hasadı başladı.
Kaynak: İHA
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Depremin vurduğu Hatay’ın bereketli topraklarında ürün çeşitliliği artmaya devam ediyor.
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Arsuz ilçesinde vatandaşlar tarafından alternatif ürün olarak bezelye yetiştirilmeye başlandı.
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Ramazan ayında hasadına başlanan bezelye tarladan kilogram fiyat 50 TL’den alıcı buluyor.
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