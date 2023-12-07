Asrın felaketi sonrası konteyner kentten ağlatan görüntüler

Yeşil alanların kendisine ferahlık verdiğini ifade eden depremzede Figen Beyazgül, “Yenimahalle Konteyner Kent ve benim evim burası. Biz küçücük de olsa bahçe düzenledik kendimize. Yeşil alan, hem yiyoruz hem de güzel bir görüntü oluştu. Kendimizi evimizde hissedelim istedik. Güzel duruyor, yeşil alanlar bize ferahlık veriyor. Marul, nane, maydanoz ve soğan ektim” dedi.