Asrın felaketi sonrası teslim edilen deprem konutu sayısı belli oldu
Azerbaycan tarafından Kahramanmaraş'ta inşa edilen deprem konutlarının kura ve anahtar teslim töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teslim edilen deprem konutu sayısının 250 bini aştığını duyurdu.
Asrın felaketi, 6 Şubat depremlerinin merkezi Kahramanmaraş ağır hazar almıştı. Depremin hemen ardından Azerbaycan bölgeye önemli miktarda yardım malzemesi ve arama kurtarma ekipleri gönderdi. Azerbaycan hükümeti ayrıca Kahramanmaraş'ta bin 183 konut ve bin 595 dükkandan oluşan Azerbaycan'ın Mahallesi'nin inşasını üstlendi.
İnşası tamamlanan konut ve dükkanlar bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katıldığı törenle hak sahiplerine teslim edildi. Törenle ayrıca depremin etkilendiği illerde TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 49 bin 56 iş yeri ve konutun da kurası ve anahtar teslimleri gerçekleştirildi. Kurası çekilen ve anahtar teslimleri yapılan konutlarla birlikte toplam teslim edilen konut sayısı 250 bini geçti.
"53 bin 735 canımızı toprağa verdik.
Burada konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinde 53 bin 735 canın toprağa verildiğini hatırlatarak, "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki gelecek birliğinin en somut örneklerinden biri, açılışını yaptığımız konutlardır. Biliyorsunuz, 6 Şubat 2023'te tarihimizin en büyük doğal afetlerinden birini yaşadık. Geçmişten bugüne pek çok acı hatıralarımız oldu. Ama o sabah 11 ilimizde gördüğümüz yıkım ve elem hepsinden ayrıydı. 12.796'sı Maraş'ta olmak üzere 53.735 canımızı toprağa verdik. Rabbim bizlere böyle bir acıyı tekrar yaşatmasın diyorum. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gelecek kalan kardeşlerime sabırlar diliyorum. Hamdolsun depremin ilk anından beri inancımızı hiç yitirmedik. Yaşadığımız imtihan karşısında bir gün bile ümitsizliğe kapılmadık. Milletimizle gönül gönüle verdik ve süratle kendimizi toparladık. Şimdi sevgili edeler, bu zorlu süreçte ülkemizin imdadına ilk koşanlardan biri canlı Azerbaycan'dır. Felaketin haberini alır almaz, seninleyim Türkiye'm diyerek, Kardeşlik örneği başlatan, arabasının tavanına varını yoğunu sararak milletimize yardım etmeye çalışan, duaları, destekleri, samimi gözyaşlarıyla acımızı paylaşan Azerbaycan halkının dayanışmasını hiçbir zaman unutamayız ve unutmayacağız. Özellikle İlham kardeşimiz ve saygıdeğer refikası Mehriban Hanım'ın yardım seferberliğimize verdiği güçlü katkının gönlümüzde hep ayrı bir yeri var "dedi.
"Tarihi alanları aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıyoruz"
Erdoğan, tarihi yapıların aslına uygun olarak yeniden ayağa kaldırıldığını ifade edip, "Çok değerli misafirler, işte buradaki gibi projelerle asrın felaketinde yıkılan şehirlerimize umut, geleceğimize güven verecek yeni ortamları inşa ediyoruz. Konut projelerinin yanında sosyal donatı alanları, altyapı projeleriyle yeni yaşam alanları kuruyoruz. Tarihi alanları aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıyoruz. Kahramanmaraş'ta, Kapalı Çarşı'da tescilli kültür varlıklarımızı restore ediyoruz. Tarihi demirciler çarşısında iş yerlerimizi yapıyoruz. Adıyaman'da tarihi kent meydanımızı, Malatya'da Şire Pazarı, Kuyumcular Çarşısı, Yüzüncü Yıl ve Bakırcılar Çarşısı'ını, Hatay'da Uzun Çarşı'yı, Habibi Neccar Camii'mizi, yüzlerce yıllık Kemalpaşa ve Kurtuluş Caddelerini tarihi kimliğine uygun olarak ihya ediyoruz" dedi.