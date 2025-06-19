Asrın felaketi sonrası teslim edilen deprem konutu sayısı belli oldu

"53 bin 735 canımızı toprağa verdik.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinde 53 bin 735 canın toprağa verildiğini hatırlatarak, "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki gelecek birliğinin en somut örneklerinden biri, açılışını yaptığımız konutlardır. Biliyorsunuz, 6 Şubat 2023'te tarihimizin en büyük doğal afetlerinden birini yaşadık. Geçmişten bugüne pek çok acı hatıralarımız oldu. Ama o sabah 11 ilimizde gördüğümüz yıkım ve elem hepsinden ayrıydı. 12.796'sı Maraş'ta olmak üzere 53.735 canımızı toprağa verdik. Rabbim bizlere böyle bir acıyı tekrar yaşatmasın diyorum. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gelecek kalan kardeşlerime sabırlar diliyorum. Hamdolsun depremin ilk anından beri inancımızı hiç yitirmedik. Yaşadığımız imtihan karşısında bir gün bile ümitsizliğe kapılmadık. Milletimizle gönül gönüle verdik ve süratle kendimizi toparladık. Şimdi sevgili edeler, bu zorlu süreçte ülkemizin imdadına ilk koşanlardan biri canlı Azerbaycan'dır. Felaketin haberini alır almaz, seninleyim Türkiye'm diyerek, Kardeşlik örneği başlatan, arabasının tavanına varını yoğunu sararak milletimize yardım etmeye çalışan, duaları, destekleri, samimi gözyaşlarıyla acımızı paylaşan Azerbaycan halkının dayanışmasını hiçbir zaman unutamayız ve unutmayacağız. Özellikle İlham kardeşimiz ve saygıdeğer refikası Mehriban Hanım'ın yardım seferberliğimize verdiği güçlü katkının gönlümüzde hep ayrı bir yeri var "dedi.