Asrın felaketi sonrasında inşa edilen köy evlerinin son hali görüntülendi
2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ederken Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Elmalar köyündeki kalıcı köy konutlarının son hali görüntülendi.
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Elmalar köyündeki kalıcı köy konutlarının son hali görüntülendi.
1 / 9
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Elmalar Mahallesi'nde 114 köy konutu yapılıyor.
2 / 9
Yapımına başlanan köy konutlarında sona gelindi.
3 / 9
Hak sahipliği sürecinde toplam 114 kişinin ev sahibi olduğu, 360 konutun da yerinde dönüşüm kapsamında yapıldığı belirtildi.
4 / 9