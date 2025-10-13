Asrın felaketi sonrasında koca bir şantiyeye dönen Kahramanmaraş'ın son hali görüntülendi
2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yerlebir ettiği illerimizden Kahramanmaraş'ta şehir merkezindeki yeniden yapılanma sürecinin son hali görüntülendi.
Kaynak: İHA
2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ederken bölgedeki yeniden inşa çalışmaları da sürüyor.
Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 depremlerinin merkezi Kahramanmaraş’ta binalar güvenle yükselmeye devam ediyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle yapılan konutların inşaatı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.
Depremin ardından başlatılan kalıcı konut ve iş yeri inşaatları, hem kamu kurumlarının hem de özel sektörün koordineli çalışmasıyla hızla ilerliyor.
