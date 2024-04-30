  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Asrın felaketi sonrasında yapılan depremzede konutlarının son hali görüntülendi

Asrın felaketi sonrasında yapılan depremzede konutlarının son hali görüntülendi

Adana’da depremzedeler için yapımı süren TOKİ konutları hızla yükselmeye devam ediyor. Haziran ayı itibarıyla kent genelinde 3 bin 204 konutun teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
Asrın felaketi sonrasında yapılan depremzede konutlarının son hali görüntülendi - Resim: 1
1 / 7
Asrın felaketi sonrasında yapılan depremzede konutlarının son hali görüntülendi - Resim: 2

6 Şubat depremlerinde Adana’da 13 bina yıkıldı, 418 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından kentteki hak sahipleri için Sarıçam, Çukurova, Yumurtalık ve Ceyhan ilçelerinde TOKİ tarafından afet konutları yapımına başlandı.

2 / 7
Asrın felaketi sonrasında yapılan depremzede konutlarının son hali görüntülendi - Resim: 3

Kent genelinde 3 bin 204 konutun yapımı devam ederken tamamlanan yapılar, iş yerleri de dahil olmak üzere 8 bin 122 hak sahibine teslim edilecek. Öte yandan, 7 ihale yapıldı, diğerleri aşamada. Haziran itibarıyla ihalesi yapılanların hepsi bitmiş oluyor.

3 / 7
Asrın felaketi sonrasında yapılan depremzede konutlarının son hali görüntülendi - Resim: 4

Geriye kalan konutların ise yapımı 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. İşçiler 3 vardiya çalışarak depremzedelerin konutlarını yetiştirmeye çalışıyor.

4 / 7