Asrın felaketi sonrasında yapılan depremzede konutlarının son hali görüntülendi
Adana’da depremzedeler için yapımı süren TOKİ konutları hızla yükselmeye devam ediyor. Haziran ayı itibarıyla kent genelinde 3 bin 204 konutun teslim edileceği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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6 Şubat depremlerinde Adana’da 13 bina yıkıldı, 418 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından kentteki hak sahipleri için Sarıçam, Çukurova, Yumurtalık ve Ceyhan ilçelerinde TOKİ tarafından afet konutları yapımına başlandı.
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Kent genelinde 3 bin 204 konutun yapımı devam ederken tamamlanan yapılar, iş yerleri de dahil olmak üzere 8 bin 122 hak sahibine teslim edilecek. Öte yandan, 7 ihale yapıldı, diğerleri aşamada. Haziran itibarıyla ihalesi yapılanların hepsi bitmiş oluyor.
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Geriye kalan konutların ise yapımı 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. İşçiler 3 vardiya çalışarak depremzedelerin konutlarını yetiştirmeye çalışıyor.
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