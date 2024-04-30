Asrın felaketi sonrasında yapılan depremzede konutlarının son hali görüntülendi

Kent genelinde 3 bin 204 konutun yapımı devam ederken tamamlanan yapılar, iş yerleri de dahil olmak üzere 8 bin 122 hak sahibine teslim edilecek. Öte yandan, 7 ihale yapıldı, diğerleri aşamada. Haziran itibarıyla ihalesi yapılanların hepsi bitmiş oluyor.