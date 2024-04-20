Asrın felaketinde 44 kişinin öldüğü sitesi davasından: ''Karot örnekleri yanlış''
Kahramanmaraş'ta 44 kişinin hayatını kaybettiği Said Bey Sitesi’nin depremde yıkılmasıyla ilgili 3’ü tutuklu 6 sanığın, bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan 22 yıl 5 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme heyeti, dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat’ta meydana gelen ilk depremde yıkılarak 44 kişinin hayatını kaybettiği 2 bloklu Said Bey Sitesi davasında 32'kinci duruşma görüldü. Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar sanık şantiye şefleri M.K. (39) H.U. (34), tutuklu yapı denetim şirketi sahibi H.Y. (55) ile ölenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu müteahhit H.Ç. (53) ile statik proje ve uygulama denetim görevlisi Y.K. (55), duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevlerinden, tutuksuz yapı denetim şirketi kontrol elemanı M.Y. (33) ise yaşadığı şehirdeki adliyeden SEGBİS sistemiyle katıldı.
Duruşma, tanıkların dinlenmesiyle başladı. Daha sonra sanıklar savunmalarını yaptı. Müteahhit H.Ç. savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi. Marketçilik yapan, para vererek iş yaptıran bir iş insanı olduğunu belirten H.Ç., “İller Bankası 2011 yılında bina yaptığımız yerde zemin etüt çalışması yapmış ve burasının birinci derece tarım arazisi olduğu belirtilmiş. Araziye bir yapı yapılmasını zemin iyileştirme çalıştırmaları ardından zemin artı iki, toplam üç katlı bina yapılabilir diye rapor hazırlamış. Daha sonra burası nasıl olur da imara açılır ben bunu anlayamıyorum. İmar planını hazırlayan ilgili kurum İller Bankası tarafından hazırlanan raporu dikkate almamış. Biz bu binayı yaparken zeminin durumu bildirilseydi gerekli güçlendirmelerin ardından ona göre yapar veya binayı hiç yapmazdık. Burada benim de yakınlarım hayatını kaybetti. Bu alan imara açılırken tarafımıza bildirilmedi. Ben milyon dolarlık yatırım yapıyorum ve malzemeden çalma, çürük yapma gibi bir şansım yok. Bir iş insanı olarak sadece malzemeleri aldım ve inşaat ile bir alakam olmadı. Ben nasıl suçlu olabilirim. Geniş bir kitleye istihdam sağlayan bir insan olarak işlerimin başına geçmem lazım” diye konuştu.
Tutuklu sanıklardan Y.K. da zemin etüdünün raporunun yanlış olduğunu belirterek, “Bize verilen ruhsat buraya 9 katlı bina yapılabilir şeklinde fakat zemin kötü ve yanlış olduğu için büyük bir sıkıntı yaşandı. Bu yanlışlığa sebep olanlardan ve dikkate almayan tüm yetkisi bulunanlardan şikayetçiyim. Zemin etüt raporu yanlış olduğu için en büyük yanlış en başta yapıldı. AFAD tarafından açıklanan verilere göre de Kahramanmaraş’ta tarihte görülmeyen arka arkaya 3 büyük deprem yaşandı. Bunun da dikkate alınmasını talep ediyorum” dedi.