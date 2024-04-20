Asrın felaketinde 44 kişinin öldüğü sitesi davasından: ''Karot örnekleri yanlış''

Duruşma, tanıkların dinlenmesiyle başladı. Daha sonra sanıklar savunmalarını yaptı. Müteahhit H.Ç. savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi. Marketçilik yapan, para vererek iş yaptıran bir iş insanı olduğunu belirten H.Ç., “İller Bankası 2011 yılında bina yaptığımız yerde zemin etüt çalışması yapmış ve burasının birinci derece tarım arazisi olduğu belirtilmiş. Araziye bir yapı yapılmasını zemin iyileştirme çalıştırmaları ardından zemin artı iki, toplam üç katlı bina yapılabilir diye rapor hazırlamış. Daha sonra burası nasıl olur da imara açılır ben bunu anlayamıyorum. İmar planını hazırlayan ilgili kurum İller Bankası tarafından hazırlanan raporu dikkate almamış. Biz bu binayı yaparken zeminin durumu bildirilseydi gerekli güçlendirmelerin ardından ona göre yapar veya binayı hiç yapmazdık. Burada benim de yakınlarım hayatını kaybetti. Bu alan imara açılırken tarafımıza bildirilmedi. Ben milyon dolarlık yatırım yapıyorum ve malzemeden çalma, çürük yapma gibi bir şansım yok. Bir iş insanı olarak sadece malzemeleri aldım ve inşaat ile bir alakam olmadı. Ben nasıl suçlu olabilirim. Geniş bir kitleye istihdam sağlayan bir insan olarak işlerimin başına geçmem lazım” diye konuştu.