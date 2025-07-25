Asrın felaketinde ikiye bölünmüştü... Sağlam kalan yarısını binanın duvarına astı

Dönerci dükkanının üstüne otomobilini astığını söyleyen Loğoğlu, "Bu fikir yani tepedeki araç babamın aracıydı ve anısı vardı. Bu aracı bu şekilde değerlendirdim. İnsanların ilgisini çekiyor geliyorlar fotoğraflar çekiyorlar. Arada hikayesini soruyorlar. Aracın yarı kalanı yıkıntılar arasında kaldı. Bundan kaynaklı da atıl olsun istemedik. Bizim için anısı olduğundan dolayı böyle bir yer açtık. Deprem önce bu bölgede çok hareketliydi ve amacım bu bölgenin öksüz kalmaması için yeniden canlanmasını istiyorum. İnsanlarımıza da biraz moral olsun istiyorum. Böyle bir iş yeri açtım" diye konuştu.