Asrın felaketinden 2 ay sonra kabusun yeni görüntüsü ortaya çıktı
Hatay'da, 6 Şubat’taki depremlere ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, eşyaların düştüğü, camların kırıldığı ve deprem anında korkuyla oturdukları siteden kaçan kişilerin sığınacak yer aradığı görüldü.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği Hatay'da yaralar sarılmaya devam ederken, felaketin şiddetini gözler önüne seren yeni görüntüler de ortaya çıkıyor.
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DHA'nın haberine göre Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'ndeki dönercinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iş yerindeki eşyaların depremin etkisiyle düşüp, camlar da tuz buz oluyor.
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Ardından deprem korkusuyla kendilerini dışarıya atan vatandaşlar, sığınacak yer arıyor.
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İş yeri sahibi Taner Kurnaz (24), görüntüleri her izlediğinde o geceyi tekrar yaşadığını belirtti.
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