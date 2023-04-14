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  4. Asrın felaketinden 2 ay sonra kabusun yeni görüntüsü ortaya çıktı

Asrın felaketinden 2 ay sonra kabusun yeni görüntüsü ortaya çıktı

Hatay'da, 6 Şubat’taki depremlere ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, eşyaların düştüğü, camların kırıldığı ve deprem anında korkuyla oturdukları siteden kaçan kişilerin sığınacak yer aradığı görüldü.

Asrın felaketinden 2 ay sonra kabusun yeni görüntüsü ortaya çıktı - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği Hatay'da yaralar sarılmaya devam ederken, felaketin şiddetini gözler önüne seren yeni görüntüler de ortaya çıkıyor. 

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Asrın felaketinden 2 ay sonra kabusun yeni görüntüsü ortaya çıktı - Resim: 2

DHA'nın haberine göre Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'ndeki dönercinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iş yerindeki eşyaların depremin etkisiyle düşüp, camlar da tuz buz oluyor.

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Asrın felaketinden 2 ay sonra kabusun yeni görüntüsü ortaya çıktı - Resim: 3

Ardından deprem korkusuyla kendilerini dışarıya atan vatandaşlar, sığınacak yer arıyor.

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Asrın felaketinden 2 ay sonra kabusun yeni görüntüsü ortaya çıktı - Resim: 4

İş yeri sahibi Taner Kurnaz (24), görüntüleri her izlediğinde o geceyi tekrar yaşadığını belirtti. 

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