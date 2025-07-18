Asrın felaketinden 2,5 yıl sonra deprem konutlarının son hali görüntülendi
2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ederken, Kahramanmaraş'ta inşaatları devam eden deprem konutlarının son hali ortaya çıktı.
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremleri sonrası başlatılan kalıcı konut çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
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Emlak Konut eliyle yürütülen projelerde 18 binin üzerinde bağımsız bölümün inşa çalışmaları devam ederken, bazı bölgelerde ise yaşam yeniden başladı.
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Kahramanmaraş şehir merkezindeki önemli arterlerden biri olan Azerbaycan Bulvarı ile Trabzon Caddesi arasında yer alan bölgede Merkez 3. Etap 2. Bölge projesi kapsamında 7 blokta toplam 207 konut ile ticari alanlar inşa edildi.
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Büyükşehir Belediyesi binası ve Erzurumoğlu Camii'nin hemen yanında bulunan alandaki çalışmalarda ise sona gelindi.
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