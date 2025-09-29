Asrın felaketinden 2,5 yıl sonra işte sıfır noktasındaki deprem konutlarının son hali

Yıl sonuna kadar bu bölgede de teslimlerin yapılması planladığını ifade eden Emlak Konut (EPP) Uygulama Müdürü Tacettin Şeker, "6 Şubat tarihindeki depremlerin ardından Cumhurbaşkanımız ve Bakanımızın vizyonuyla Kahramanmaraş deprem konutları yapımına hız kesmeden yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Amacımız güvenli ve kaliteli konutları inşa ederek depremzede vatandaşlarımızın en kısa sürede yuvalarına kavuşmalarını sağlamaktır" dedi.