Asrın felaketinden 2,5 yıl sonra işte sıfır noktasındaki deprem konutlarının son hali
2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin sıfır noktası Kahramanmaraş'taki yüzlerce konut ve ticari alandaki çalışmaların son durumu görüntülendi.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan kalıcı konut çalışmalarında Doğu Kent bölgesinde sona yaklaşıldı. Kent genelinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ iştiraki Emlak Konut tarafından 19 bin bağımsız bölümün yapımı sürerken, Doğu Kent bölgesinde 25 blokta 424 konut, 3 blokta 42 ticari alan olmak üzere toplam 28 blokta 466 bağımsız bölüm inşa ediliyor.
Projede ayrıca yaklaşık 13 bin metrekare yeşil alan, 28 bin metrekare yapısal peyzaj alanı, 3 bin metrekare yürüyüş yolu, çocuk oyun alanları ve 1 adet fitness salonu da yer alıyor.
Şehir merkezinde birçok alanda konut teslimleri tamamlanırken, Doğu Kent ve çevresindeki projelerde de sona yaklaşıldı.
Yıl sonuna kadar bu bölgede de teslimlerin yapılması planladığını ifade eden Emlak Konut (EPP) Uygulama Müdürü Tacettin Şeker, "6 Şubat tarihindeki depremlerin ardından Cumhurbaşkanımız ve Bakanımızın vizyonuyla Kahramanmaraş deprem konutları yapımına hız kesmeden yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Amacımız güvenli ve kaliteli konutları inşa ederek depremzede vatandaşlarımızın en kısa sürede yuvalarına kavuşmalarını sağlamaktır" dedi.