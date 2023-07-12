Asrın felaketinden 6 ay sonra işte Antakya'nın son hali...

İHA'nın haberine göre evinin bulunduğu arazide çeşitli bitkilerin yetiştiğine değinen Mehmet Ali Nar, “Şu an tabakhane dediğimiz bölgedeyiz. Ayakkabıcı esnafının olduğu yerdi, her yerin yok olduğu gibi burası da 1 dakikada yok oldu. Üzüntülüyüz, nasıl olacak şüphedeyiz. Bizim evin olduğu yerde mısır, domates ve kabak gibi bitkiler yetişti. Boş tarlalara dönüştü, bu durum bizi çok üzüyor” dedi.