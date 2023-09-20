Asrın felaketinden 7 ay sonra o ilimizde ağlatan manzara

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ederken ağır hasarlı binaların da yıkımı devam ediyor.