Asrın felaketinden 7 ay sonra o ilimizde ağlatan manzara
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Malatya'da, ağır hasarlı yıkılan binaların enkazının kaldırıldığı bölgelerde boşalan alanlar genişliyor.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ederken ağır hasarlı binaların da yıkımı devam ediyor.
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Malatya'da depremde en büyük yıkımın yaşandığı merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde enkaz kaldırma çalışmaları ve ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.
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35 bin ağır hasarlı bina bulunan kentte, şu ana kadar 7 bin civarında binanın yıkımı gerçekleşti.
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İş makineleriyle kamyonlara yüklenen ve yıkılan binalardan kalan tonlarca moloz, kent merkezinin dışına taşınıyor.
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