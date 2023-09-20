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  4. Asrın felaketinden 7 ay sonra o ilimizde ağlatan manzara

Asrın felaketinden 7 ay sonra o ilimizde ağlatan manzara

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Malatya'da, ağır hasarlı yıkılan binaların enkazının kaldırıldığı bölgelerde boşalan alanlar genişliyor.

Asrın felaketinden 7 ay sonra o ilimizde ağlatan manzara - Resim: 1

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ederken ağır hasarlı binaların da yıkımı devam ediyor.

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Asrın felaketinden 7 ay sonra o ilimizde ağlatan manzara - Resim: 2

Malatya'da depremde en büyük yıkımın yaşandığı merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde enkaz kaldırma çalışmaları ve ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

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Asrın felaketinden 7 ay sonra o ilimizde ağlatan manzara - Resim: 3

35 bin ağır hasarlı bina bulunan kentte, şu ana kadar 7 bin civarında binanın yıkımı gerçekleşti. 

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Asrın felaketinden 7 ay sonra o ilimizde ağlatan manzara - Resim: 4

İş makineleriyle kamyonlara yüklenen ve yıkılan binalardan kalan tonlarca moloz, kent merkezinin dışına taşınıyor.

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