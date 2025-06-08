Asrın felaketinin merkezinde inşa edilen Azerbaycan Mahallesi'nde sona gelindi

15 BİN 510 FORE KAZIK ÇAKILDI

6 Şubat'ta en çok ölümlerin yaşandığı alanlardan biri olması nedeniyle binalardan önce zeminin güçlendirilmesine karar verildi ve bu kapsamda yaklaşık 1 milyar 100 milyon liralık bir yatırımla zemin güçlendirildi. Güçlendirme çalışmaları kapsamında binaların zeminine boyları 10'ar ve 15'er metrelik 15 bin 510 fore kazık çakıldı. Toplam uzunluğu 197 kilometre olan fore kazıkların ardından binalar zemin+3 ve zemin+4 katlı olarak inşa edilmeye başlandı.