Asrın felaketinin vurduğu deprem bölgesine gönderilecekti, 2 yıldır Kocaeli'nde çürüyorlar

Yaşadığı mağduriyeti İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Ömer Tek, "Bir gün bize gelip, 'Deprem bölgesine maske gidecek. Maskeleri buraya 1 aylığına koyabilir miyiz' dediler. Biz de iyilik ettik 'tamam' dedik ve koydular. 1 ay dedikleri 2 yıl oldu. Şuanda mağdur durumdayız. Kira da ödemiyorlar. Ben buraya daire yapacağım ama yapamıyorum. Maskeler deprem bölgesine gitmedi" dedi.