  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Asrın felaketinin vurduğu deprem bölgesine gönderilecekti, 2 yıldır Kocaeli'nde çürüyorlar!

Asrın felaketinin vurduğu deprem bölgesine gönderilecekti, 2 yıldır Kocaeli'nde çürüyorlar

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde deprem bölgesine gönderileceği söylenen bir tır dolusu medikal maske, 2 yıldır bir binanın zemin katında çürümeye terk edildi. İyilik yapmak isterken mağdur olan vatandaş ne yapacağını şaşırdı...

Kaynak: İHA
Asrın felaketinin vurduğu deprem bölgesine gönderilecekti, 2 yıldır Kocaeli'nde çürüyorlar - Resim: 1

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki uzun yol şoförü Ömer Tek, iyilik yapmak isterken mağduriyet yaşadı. Yaklaşık 2 yıl önce kendisine gelen kişiler, deprem bölgesine gönderileceğini söyleyerek bir tır dolusu medikal maskeyi binasının zemin katına bırakmak istedi.

1 / 7
Asrın felaketinin vurduğu deprem bölgesine gönderilecekti, 2 yıldır Kocaeli'nde çürüyorlar - Resim: 2

Ayrıca bu şahıslar, her birinde bin 200 adet maske bulunan kolilerin yaklaşık 1 ay içinde buradan alınacağını söyledi.

2 / 7
Asrın felaketinin vurduğu deprem bölgesine gönderilecekti, 2 yıldır Kocaeli'nde çürüyorlar - Resim: 3

 Şahıslara inanarak yardımcı olmak isteyen Tek, maskelerin binasında durmasına izin verdi. Ancak 1 ay içinde alınacağı belirtilen maskeler 2 yıldır yerinde duruyor ve kira da ödenmiyor.

3 / 7
Asrın felaketinin vurduğu deprem bölgesine gönderilecekti, 2 yıldır Kocaeli'nde çürüyorlar - Resim: 4

Yaşadığı mağduriyeti İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Ömer Tek, "Bir gün bize gelip, 'Deprem bölgesine maske gidecek. Maskeleri buraya 1 aylığına koyabilir miyiz' dediler. Biz de iyilik ettik 'tamam' dedik ve koydular. 1 ay dedikleri 2 yıl oldu. Şuanda mağdur durumdayız. Kira da ödemiyorlar. Ben buraya daire yapacağım ama yapamıyorum. Maskeler deprem bölgesine gitmedi" dedi.

4 / 7