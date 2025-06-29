Asrın felaketinin vurduğu ilimizde deprem korkusunu bir kez daha yaşatan patlama
Asrın felaketinde en büyük hasarı alan illerimizin başında gelen ve hala yaraların tam olarak sarılamadığı Hatay'da dağlık alana kurulan taş ocağından dinamitle gerçekleştirilen patlama esnasında vatandaşların korku ve panik anları akaryakıt istasyonunun kameralarına yansıdı.
2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ederken Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkisinde dağlık alanda kurulan taş ocağında dinamitle gerçekleştirilen patlamanın şiddeti Kırıkhanlıları sokağa döktü.
Haber verilmeden ve yüksek miktarda dinamitle gerçekleşen patlama esnasında ilçenin birçok noktasındaki vatandaşlar sarsıntı ve panik yaşadı. Depremi hissettiren dinamitle patlama esnasında, bir akaryakıt istasyonunda bekleyen ve marketteki insanların panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde; akaryakıt istasyonu ve markette insanların patlamadan dolayı büyük korku ve panik yaşadıkları görüldü. Patlamadan dolayı akaryakıt istasyon marketinin tavanı zarar gördü.
Dinamitle patlamanın ardından büyük korku yaşadığını ifade eden Kübra Aydemir, "Buranın karşısında bir taş ocağı var. Burada ve markette insanlar varken bir anda büyük bir patlama oldu. Deprem bölgesinde olduğu ve depremi yaşadığımız için korktuk. Patlama nedeniyle biz deprem olduğunu sandık. Sonra anladığımızda ise taş ocağında dinamitle patlama olmuş. Marketin içindeki müşteriler çok korktu ve marketimizin tavanından parçalar düştü. Taş ocağındakilerin bilinçli olmalarını istiyoruz. Patlama yapacakları zaman haber etmeleri gerekirdi. Can güvenliğimiz için korktuk" dedi.