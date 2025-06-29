Asrın felaketinin vurduğu ilimizde deprem korkusunu bir kez daha yaşatan patlama

Dinamitle patlamanın ardından büyük korku yaşadığını ifade eden Kübra Aydemir, "Buranın karşısında bir taş ocağı var. Burada ve markette insanlar varken bir anda büyük bir patlama oldu. Deprem bölgesinde olduğu ve depremi yaşadığımız için korktuk. Patlama nedeniyle biz deprem olduğunu sandık. Sonra anladığımızda ise taş ocağında dinamitle patlama olmuş. Marketin içindeki müşteriler çok korktu ve marketimizin tavanından parçalar düştü. Taş ocağındakilerin bilinçli olmalarını istiyoruz. Patlama yapacakları zaman haber etmeleri gerekirdi. Can güvenliğimiz için korktuk" dedi.