Asrın felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 6 Şubat depremlerinde 11 il etkilendi. Depremlerde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 bin kişi ise yaralandı. Meydana gelen felakette yüzbinlerce konut ve iş yeri hasar aldı. Depremin yıl dönümünde kentin beşik gibi sallandığı yeni görüntüler ortaya çıktı.