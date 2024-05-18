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  4. Asrın felaketinin yıkamadığı ezber bozan cami ilgi odağı oldu

Asrın felaketinin yıkamadığı ezber bozan cami ilgi odağı oldu

Asrın felaketinde yerle bir olan 11 ilimizden biri olan Hatay’da ayakta kalmayı başaran ve altından araç/yaya geçebilen bir yol bulunan cami görünümüyle dikkat çekiyor.

Kaynak: İHA
Asrın felaketinin yıkamadığı ezber bozan cami ilgi odağı oldu - Resim: 1
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Asrın felaketinin yıkamadığı ezber bozan cami ilgi odağı oldu - Resim: 2

Hatay’da altından araç ve yaya geçebilen yol bulunan cami, depremde yıkılmayarak ayakta kalmayı başardı. Yıllara meydan okuyan cami, görünümüyle de görenlerin dikkatini çekiyor.

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Asrın felaketinin yıkamadığı ezber bozan cami ilgi odağı oldu - Resim: 3

Asrın felaketinde Hatay’da binlerce binanın yanında camilerde yıkılmıştı. Sayılı sağlam caminin kaldığı Antakya ilçesinde ayakta kalmayı başaran camilerden biri de Narlıca Mahallesi’nde bulunan Merkez Camii oldu.

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Asrın felaketinin yıkamadığı ezber bozan cami ilgi odağı oldu - Resim: 4

Depremde minaresi zarar gören caminin dikkat çeken özelliğiyse altından yol geçiyor olması. Yıllara meydan okuyan ve altından yaklaşık 2 metre yüksekliğinde, 1 metre 80 santim genişliğinde yol geçen cami, görünümüyle dikkat çekiyor. 

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