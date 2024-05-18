Asrın felaketinin yıkamadığı ezber bozan cami ilgi odağı oldu
Asrın felaketinde yerle bir olan 11 ilimizden biri olan Hatay’da ayakta kalmayı başaran ve altından araç/yaya geçebilen bir yol bulunan cami görünümüyle dikkat çekiyor.
Kaynak: İHA
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Hatay’da altından araç ve yaya geçebilen yol bulunan cami, depremde yıkılmayarak ayakta kalmayı başardı. Yıllara meydan okuyan cami, görünümüyle de görenlerin dikkatini çekiyor.
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Asrın felaketinde Hatay’da binlerce binanın yanında camilerde yıkılmıştı. Sayılı sağlam caminin kaldığı Antakya ilçesinde ayakta kalmayı başaran camilerden biri de Narlıca Mahallesi’nde bulunan Merkez Camii oldu.
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Depremde minaresi zarar gören caminin dikkat çeken özelliğiyse altından yol geçiyor olması. Yıllara meydan okuyan ve altından yaklaşık 2 metre yüksekliğinde, 1 metre 80 santim genişliğinde yol geçen cami, görünümüyle dikkat çekiyor.
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