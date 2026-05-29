Asrın felaketiyle yıkılan Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Yollar çöktü, araçlar sulara gömüldü!
Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarısının ardından Doğu Akdeniz'de sağanak ve dolu hayatı felç etti. Hatay'ın Defne ve Osmaniye'nin Düziçi ilçelerinde sabah saatlerinde bastıran şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı, yollar çöktü ve tarım arazileri sular altında kaldı.
Kaynak: DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan 'sarı kod'lu uyarılar Doğu Akdeniz'de acı bir gerçekliğe dönüştü.
1 / 15
Hatay ve Osmaniye'de sabahın erken saatlerinde aniden bastıran şiddetli sağanak yağış ve dolu, bölge halkına adeta kabusu yaşattı. Günlük yaşamı durma noktasına getiren afet, altyapı sorunlarını da bir kez daha gün yüzüne çıkardı.
2 / 15
Özellikle Hatay'ın Defne ilçesi ile Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde etkili olan fırtınalı sağanak vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
3 / 15
Şiddetli yağış saniyeler içinde caddeleri göle çevirirken, trafikteki sürücüler ilerlemekte büyük güçlük çekti. Birçok ev ve iş yerini su basması sonucu maddi hasar meydana geldi.
4 / 15