Assos'daki tesisler 15 ay sonra hizmete açıldı

Liman içerisinde turizm işletmeciliği yapan Muzaffer Özden, Kurban Bayramı ile yeniden işletmelerini açtıklarını ifade ederek, "Yaklaşık 15 ay kapalı kaldık. Ama şu andan itibaren işletmelerimiz artık açıldı. Devlet büyüklerimizden bu zamanda bize destek oldukları için çok teşekkür ederiz. Umarım artık böyle bir süreç yaşanmaz. Şu anda yapılan çalışmalarla gönül rahatlığı ile misafir ağırlamaya devam edeceğiz. Herkesi bekleriz" dedi.