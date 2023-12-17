Astım, bronşit ve KOAH hastaları bu mağaraya akın ediyor

Astım, bronşit ve KOAH hastalarına iyi geldiği belirtilen merkezde ziyaretçiler, konferans salonu, kafeterya ve hediyelik eşya gibi bölümlerde de vakit geçiriyor. 2023'te 135 bin kişinin ziyaret ettiği merkezde, 2 ya da 3 saat kalan çoğunluğu astım, bronşit ve KOAH hastası olan ziyaretçiler, hastalıklarına şifa arıyor.