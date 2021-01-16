Astrolog Maren Altman'ın 2021 tahmini şaşırttı
Sosyal medya uygulaması TikTok'ta 'dünyanın en ciddi astroloğu' olarak bilinen Altman, Bitcoin tahminleri sayesinde bir milyon takipçiye ulaştı.
Sosyal medya uygulaması TikTok'ta 'dünyanın en ciddi astroloğu' olarak bilinen Altman, Bitcoin tahminleri sayesinde bir milyon takipçiye ulaştı.
2020'de fiyatlar yükseldikçe kripto para birimleri konusunda içerik yayınlamaya başlayan 22 yaşındaki ABD'li astrolog Maren Altman şöyle konuştu: "Fiyat yörüngelerini tahmin edebilirim, ancak bir finansal danışman olduğumu iddia etmiyorum ve bu nedenle asla al veya sat tavsiyesi vermem."
Ayrıca, ABD'li astrolog Maren Altman, Ocak ayının sonunda ve özellikle Şubat ve Mart başında bazı olumlu göstergeler gördüğünü söyledi. Ünlü astrolog Maren Altman, "Mart ortasına gelindiğinde, büyük bir düzeltme görüyorum. Nisan ortasında daha az iyimserim. Mayıs ayında ise Bitcoin değerleri yükselişte" dedi. Maren Altman, Merkür Bitcoin'in fiyat verilerini temsil ederken Satürn'ün kısıtlayıcı bir gösterge olduğunu söylüyor.
ALTIN TAHTINI BITCOIN'E MI KAPTIRDI?
Öte yandan dünya genelinde yaşanan gelişmelerin, ülkeler arası gerginliklerin ve son 1 yıldır insanların hayatını etkileyen pandeminin de etkisiyle yükselişe geçen Bitcoine talebin arttığını söyleyen Yönetim ve Strateji Uzmanı Dr. Bülent Demir, Dijitalleşmeyle yatırımcılar kripto paralara yöneldi. Bitcoin gibi kripto paralar rezerv para olma yönünde ilerliyor. Geçmişte altını güvenli liman olarak değerlendirirdik. Artık güvenli liman algısı Bitcoinde de oluşmaya başladı dedi.