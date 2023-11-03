Ataşehir’de gecekonduda yaşayan Polat çiftini eski komşuları anlattı
Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile eşi Dilan Polat'ın Ataşehir'de yaşadığı 3 katlı ev ile Engin Polat'ın anne ve babasının yaklaşık 5 yıl önce yaşadığı gecekondu havadan görüntülenirken, Polat ailesini tanıyan mahalle sakinleri konuştu.
Suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, kara para aklamak ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat'ın yeni evlendiği dönemde yaşadığı Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın ikinci katı ve yaklaşık 5 yıl önce Engin Polat'ın annesi ve babasının yaşadığı gecekondu görüntülendi. Polat ailesini tanıyan mahalle sakinleri konuştu. Polat ailesinin yaşadığı evler havadan da görüntülendi.
Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlar gerekçesiyle soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan Dilan Polat ile Engin Polat çiftinin lüks yaşam sürmeden önce Ataşehir’de Yenisahra Mahallesinde yaşadıkları gecekondu Demirören ve İhlas Haber Ajansları tarafından görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre Engin Polat, babası Sezgin Polat, annesi, kardeşleri ile doğup büyüdüğü bu gecekonduda yaşıyordu. Dilan Polat da bu eve gelin olarak geldikten sonra bir süre beraber yaşadılar.
Maddi imkanları çok iyi olmayan Polat ailesine gelin olan Dilan Polat da evlendikten bir süre sonra doğum fotoğrafçılığı yapmaya başladı.