Atatatürk Havalimanı'nda fetih coşkusu
İstanbul'un Fethi'nin 569. yılı dolayısıyla Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen etkinliğe binlerce vatandaş katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi için ilk fidan dikim törenine katıldı. Ardından SOLOTÜRK ekibi nefes kesen bir gösteriye imza attı.
İstanbul'un Fethinin 569. yılı coşkuyla kutlanıyor. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek olan Fetih kutlamalarına yoğun ilgi gerçekleşti. 1 milyona yakın vatandaşın gelmesi beklenen tören alanı hıncahınç doldu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de katıldığı tören 16.30'da başladı.
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Fetih kutlamalarıyla birlikte Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmiş oldu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan halkı selamladıktan sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı söyledi.
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