Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı: 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı
Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na balta ile zarar veren 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 11.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı'nda meydana geldi. Y.K. ve Z.A. ellerindeki balta ile Atatürk Anıtı'na vurmaya başladı.
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Meydanda görev yapan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin fark etmesiyle 2 şüpheliye müdahale edildi. Ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Atatürk Anıtı'nda 13 balta darbesi tespit edilirken, 2 şüpheli gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.
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DHA muhabirinin "Neden yaptınız?" ve "Pişman mısınız?" sorularına, şüphelilerden Z.A. "Sadece Allah rızası için" derken Y.K. de "Ne pişmanlığı" cevabını verdi.
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