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Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı: 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na balta ile zarar veren 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı: 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı - Resim: 1

Olay, saat 11.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı'nda meydana geldi. Y.K. ve Z.A. ellerindeki balta ile Atatürk Anıtı'na vurmaya başladı.

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Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı: 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı - Resim: 2

Meydanda görev yapan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin fark etmesiyle 2 şüpheliye müdahale edildi. Ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı: 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı - Resim: 3

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Atatürk Anıtı'nda 13 balta darbesi tespit edilirken, 2 şüpheli gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. 

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Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı: 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı - Resim: 4

DHA muhabirinin "Neden yaptınız?" ve "Pişman mısınız?" sorularına, şüphelilerden Z.A. "Sadece Allah rızası için" derken Y.K. de "Ne pişmanlığı" cevabını verdi. 

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