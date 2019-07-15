Atatürk Havalimanı'nda 15 Temmuz anması
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek etkinlik için vatandaşlar alana akın etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da uçakla Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
Atatürk Havalimanı'ndaki etkinliğe katılan çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla Devlet Konukevi önündeki apron bölgesinde bir araya geldi.
Apronda kurulan dev platformun önünde toplanan vatandaşlar, zaman zaman "Dik dur eğilme" ile darbeleri kınayan sloganlar attı.