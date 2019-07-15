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  3. 15 Temmuz 2019 20:40

Atatürk Havalimanı'nda 15 Temmuz anması

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek etkinlik için vatandaşlar alana akın etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da uçakla Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Atatürk Havalimanı'nda 15 Temmuz anması

Atatürk Havalimanı'ndaki etkinliğe katılan çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla Devlet Konukevi önündeki apron bölgesinde bir araya geldi.

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Atatürk Havalimanı'nda 15 Temmuz anması

Ellerinde Türk bayrakları ile gelen vatandaşların alana girişleri devam ediyor.

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Atatürk Havalimanı'nda 15 Temmuz anması

Apronda kurulan dev platformun önünde toplanan vatandaşlar, zaman zaman "Dik dur eğilme" ile darbeleri kınayan sloganlar attı.

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Atatürk Havalimanı'nda 15 Temmuz anması

Programda, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Takımı konser verdi.

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