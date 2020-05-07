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  3. 07 Mayıs 2020 10:46

Atatürk Havalimanı'ndaki hastane için son 3 hafta

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanılan 3 hafta içerisinde hizmete açılması beklenilen sahra hastanesi inşaatında peyzaj çalışmaları devam ediyor.

Atatürk Havalimanı'ndaki hastane için son 3 hafta

Nisan ayı başında inşaatına başlanılan Atatürk Havalimanı'ndaki sahra hastanesinin tamamlanması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

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Atatürk Havalimanı'ndaki hastane için son 3 hafta

Bin yataklı sahra hastanesinde kaba inşaatının büyük oranda tamamlandığı görülürken, bir yandan da çevre düzenlemesi çalışmalarına hız verildi.

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Atatürk Havalimanı'ndaki hastane için son 3 hafta

Ramazan Bayramı sonrası hastanenin faaliyete geçmesi planlanıyor.

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Atatürk Havalimanı'ndaki hastane için son 3 hafta

Atatürk Havalimanı'ndaki hastanenin peyzaj çalışmaları devam ediyor

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