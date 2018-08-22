Atatürk Havalimanı'ndan 5 gergedan geçti

HER BİRİ, BİRER TON AĞIRLIĞINDA



Türlerinin yok olma riski taşıması nedeniyle 3 yaşına kadar gözetim altında büyüyen birer tonluk 5 beyaz gergedan yeni yuvalarına başarılı bir şekilde ulaştırıldı. Geçmişte en yaygın gergedan cinsi olan beyaz gergedanlar, günümüzde özellikle boynuzları sebebiyle kaçak avlanma tehdidi altında bulunuyor.