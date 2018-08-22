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  3. 22 Ağustos 2018 15:34

Atatürk Havalimanı'ndan 5 gergedan geçti

Türk Hava Yolları’nın kargo markası Turkish Cargo, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 5 beyaz gergedanı kargo uçağı ile İstanbul Atatürk Havalimanı aktarmalı Çin’e taşıdı.

Atatürk Havalimanı'ndan 5 gergedan geçti

Dünyanın 122 ülkesinde gerçekleştirdiği canlı hayvan taşımaları ile küresel ticaretin yanında doğal dengenin korunmasına da katkı sağlamayı amaçlayan THY’nin kargo markası Turkish Cargo geçtiğimiz hafta 5 beyaz gergedan taşıdı.

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Atatürk Havalimanı'ndan 5 gergedan geçti

Doğumları uzman ekiplerin kontrolünde gerçekleştirilen gergedanlar, konteynerlere konularak kargo uçağı ile Güney Afrika'nın Johannesburg kentinden 10 saat uçuşla Atatürk Havalimanı'na getirildi. Buradan da Çinin Şanghay kentine taşındı.

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Atatürk Havalimanı'ndan 5 gergedan geçti

HER BİRİ, BİRER TON AĞIRLIĞINDA

Türlerinin yok olma riski taşıması nedeniyle 3 yaşına kadar gözetim altında büyüyen birer tonluk 5 beyaz gergedan yeni yuvalarına başarılı bir şekilde ulaştırıldı. Geçmişte en yaygın gergedan cinsi olan beyaz gergedanlar, günümüzde özellikle boynuzları sebebiyle kaçak avlanma tehdidi altında bulunuyor.

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Atatürk Havalimanı'ndan 5 gergedan geçti

TAŞIMA SIRASINDA BAKICILAR DA EŞLİK ETTİ

Hayvan kaçakçılığının önlenmesi hedefiyle yalnızca; nitelikli hayvanat bahçeleri, özel kurumlar ya da kabul görmüş koruma ve rehabilitasyon merkezleri arasında canlı hayvan taşıma gerçekleştiren Turkish Cargo Şanghay'a gerçekleştirdiği taşımayı uzman ekipler ve bakıcılar eşliğinde gerçekleştirdi.

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