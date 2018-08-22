Atatürk Havalimanı'ndan 5 gergedan geçti
Türk Hava Yolları’nın kargo markası Turkish Cargo, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 5 beyaz gergedanı kargo uçağı ile İstanbul Atatürk Havalimanı aktarmalı Çin’e taşıdı.
Dünyanın 122 ülkesinde gerçekleştirdiği canlı hayvan taşımaları ile küresel ticaretin yanında doğal dengenin korunmasına da katkı sağlamayı amaçlayan THY’nin kargo markası Turkish Cargo geçtiğimiz hafta 5 beyaz gergedan taşıdı.
Doğumları uzman ekiplerin kontrolünde gerçekleştirilen gergedanlar, konteynerlere konularak kargo uçağı ile Güney Afrika'nın Johannesburg kentinden 10 saat uçuşla Atatürk Havalimanı'na getirildi. Buradan da Çinin Şanghay kentine taşındı.
HER BİRİ, BİRER TON AĞIRLIĞINDA
Türlerinin yok olma riski taşıması nedeniyle 3 yaşına kadar gözetim altında büyüyen birer tonluk 5 beyaz gergedan yeni yuvalarına başarılı bir şekilde ulaştırıldı. Geçmişte en yaygın gergedan cinsi olan beyaz gergedanlar, günümüzde özellikle boynuzları sebebiyle kaçak avlanma tehdidi altında bulunuyor.
TAŞIMA SIRASINDA BAKICILAR DA EŞLİK ETTİ
Hayvan kaçakçılığının önlenmesi hedefiyle yalnızca; nitelikli hayvanat bahçeleri, özel kurumlar ya da kabul görmüş koruma ve rehabilitasyon merkezleri arasında canlı hayvan taşıma gerçekleştiren Turkish Cargo Şanghay'a gerçekleştirdiği taşımayı uzman ekipler ve bakıcılar eşliğinde gerçekleştirdi.