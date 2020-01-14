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  3. 14 Ocak 2020 13:13

Atatürk Havalimanı'nın kargo bölümünde yıkım tamamlandı

86 yıl boyunca milyonlarca yolcuya hizmet veren Atatürk Havalimanı'nın kargo bölümünde planlanan kısmın yıkımı tamamlandı.

Atatürk Havalimanı'nın kargo bölümünde yıkım tamamlandı

Milyonlarca yolcuya ve 86 yıl boyunca Türk sivil havacılığına hizmet eden Atatürk Havalimanı kargo bölümünde planlanan kısmın yıkımı tamamlandı. 35 gün süren yıkım işlemlerinde havalimanında askeri uçaklar, özel jetler ve kargo uçaklarının uçuşları aksamadı.

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Atatürk Havalimanı'nın kargo bölümünde yıkım tamamlandı

Milyonlarca yolcuya ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı kargo bölümünün planlanan kısmının yıkımı tamamlandı. Çıkan hafriyatta birçok malzeme geri dönüşüme gönderilirken, kullanılabilecek olan eşyalar ihtiyaç sahiplerine verildi. Yıkılan yapıdan elde edilen demir, kablo ve çatı malzemeleri israf edilmeyerek geri dönüşüm fabrikalarına gönderildi.

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Atatürk Havalimanı'nın kargo bölümünde yıkım tamamlandı

Hafriyatın altından çıkan kumun ise yol yapımı için kullanılacağı öğrenildi. 35 günde yıkılan kargo binasının hafriyatının 2 gün içerisinde tamamen kaldırılması bekleniyor. Havalimanının ticari uçuşların sona ermesinin ardından havalimanında sadece kargo uçukları, özel jetler ve askeri uçaklar kullanabiliyor. Sivil kullanıma açık olduğu zaman uçakların yanaşmak için körük bulamadığı alanların ise havadan çekilen görüntülerde bomboş olduğu görüldü.

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Atatürk Havalimanı'nın kargo bölümünde yıkım tamamlandı

Saniyede 1 uçak iniş kalkışı ile 4 Eylül 2016'da rekor kıran Atatürk Havalimanı'na bugün sadece birkaç kargo uçağı iniyor. Öte yandan yıkım işlemleri, uçakların iniş ve kalkışlarında herhangi bir aksamaya neden olmuyor.

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