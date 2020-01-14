Atatürk Havalimanı'nın kargo bölümünde yıkım tamamlandı

Hafriyatın altından çıkan kumun ise yol yapımı için kullanılacağı öğrenildi. 35 günde yıkılan kargo binasının hafriyatının 2 gün içerisinde tamamen kaldırılması bekleniyor. Havalimanının ticari uçuşların sona ermesinin ardından havalimanında sadece kargo uçukları, özel jetler ve askeri uçaklar kullanabiliyor. Sivil kullanıma açık olduğu zaman uçakların yanaşmak için körük bulamadığı alanların ise havadan çekilen görüntülerde bomboş olduğu görüldü.

