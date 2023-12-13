Atatürk Havalimanı'nın son hali havadan görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "millet bahçesi olacak" dediği İstanbul'un tarihi noktası Atatürk Havalimanı'ndaki inşaat süreci tüm hızıyla sürerken vatandaş girişine izin verilmeyen Atatürk Havalimanı'nın son hali havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde inşaat süreci devam ederken, alana etkinliklerde kullanılmak üzere dev led ekranların kurulduğu havadan çekilen görüntülere yansıdı.
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Dünyanın 5., Türkiye’nin ise en büyük şehir parkı olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, ilk etabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi" ile açılmıştı.
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Ancak inşaat çalışmaların devam ettiği millet bahçesinde şuanda vatandaşların girişine izin verilmiyor. İnşaat çalışmalarındaki son durum havadan çekilen görüntülere yansıdı.
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Uçakların iniş kalkış yaptığı pistlerin üzerinde futbol, basketbol ve oyun alanları kurulmaya devam ediyor. İçeride ayrıca etkinlikler için dev led ekranlar kuruluyor.
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