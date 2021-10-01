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  4. Atatürk Kültür Merkezi açılıyor! İşte içinden ilk görüntüler

Atatürk Kültür Merkezi açılıyor! İşte içinden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaatında sona yaklaşıldı.

Taksim`de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yıldönümünde hizmete açılacak Atatürk Kültür Merkezi`nde (AKM) son hazırlıklar yapılıyor. 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019`da temeli atılan ilk AKM`nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu`nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu`nun imzasını taşıyan merkezin inşaatının yapımında sona gelindi. 

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Taksim`deki Atatürk Kültür Merkezi`nin (AKM) yeni tabelası asıldı. Alttan led ışıkla aydınlatılan "Atatürk Kültür Merkezi" yazılı tabela, yapının girişinde yerini aldı. 

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AKM`nin girişinde yer alan opera küresi, 15 bin özel el yapımı kırmızı seramik kullanılarak yapıldı. 

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