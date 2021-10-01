Atatürk Kültür Merkezi açılıyor! İşte içinden ilk görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaatında sona yaklaşıldı.
Taksim`de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yıldönümünde hizmete açılacak Atatürk Kültür Merkezi`nde (AKM) son hazırlıklar yapılıyor.
1 / 16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019`da temeli atılan ilk AKM`nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu`nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu`nun imzasını taşıyan merkezin inşaatının yapımında sona gelindi.
2 / 16
Taksim`deki Atatürk Kültür Merkezi`nin (AKM) yeni tabelası asıldı. Alttan led ışıkla aydınlatılan "Atatürk Kültür Merkezi" yazılı tabela, yapının girişinde yerini aldı.
3 / 16
AKM`nin girişinde yer alan opera küresi, 15 bin özel el yapımı kırmızı seramik kullanılarak yapıldı.
4 / 16