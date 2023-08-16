Atatürk'ün arşivden çıkan görüntüleri yayınlandı

Atatürk'ün 1923 ile 1937 yılları arasında çekilmiş görüntüleri, restore edilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Film Mirasım' adlı web sitesinden izleyicilere sunuldu. Klip haline getirilen görüntülerde, Atatürk'ün 1923'te İzmir'de Latife Hanım ile beraberken çekilmiş videosu, Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Konya, Bursa, Adana, Kayseri, Tunceli gezileri ile kendisini ziyaret eden İngiltere Kralı 8'nci Edward, İran Şahı Rıza Pehlevi, ABD Büyükelçisi Joseph Grew ile görüşmeleri ve 29 Ekim 1933'te düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında çekilmiş görüntüler yer aldı.