  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Atatürk'ün dünyaya örnek olan fikri Danimarka'da hayata geçti

Atatürk'ün dünyaya örnek olan fikri Danimarka'da hayata geçti

Dünyada mimarisiyle dikkat çeken birçok yerden biri olan Danimarka'da bulunan Brondby Köyü.

Atatürk'ün dünyaya örnek olan fikri Danimarka'da hayata geçti - Resim: 1

Danimarka'nın bahçe şeklinde daireler ile kurulan köyü Brondby'i drone ile çeken fotoğrafçı Henry Do, bizi dünyanın masalsı bölgesine bir yolculuğa çıkarıyor.

1 / 9
Atatürk'ün dünyaya örnek olan fikri Danimarka'da hayata geçti - Resim: 2

Şehrin gürültüsünden kaçmak isteyen insanlar için kurulan köy, 1964 yılında mimar Erik Mygind tarafından tasarlanıp inşa edildi.

Atatürk'ün Fikri Danimarka'da Hayata Geçti

2 / 9
Atatürk'ün dünyaya örnek olan fikri Danimarka'da hayata geçti - Resim: 3

Fotoğrafçının fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmasından sonra çoğu kişi, köyün dünyadaki "Uzay Medeniyeti" olduğunu söyledi.

3 / 9
Atatürk'ün dünyaya örnek olan fikri Danimarka'da hayata geçti - Resim: 4

Buradaki her alan tamamen aynı boyutta. Proje 3 yıl önce tamamlandı.

4 / 9