Atatürk'ün dünyaya örnek olan fikri Danimarka'da hayata geçti
Dünyada mimarisiyle dikkat çeken birçok yerden biri olan Danimarka'da bulunan Brondby Köyü.
Danimarka'nın bahçe şeklinde daireler ile kurulan köyü Brondby'i drone ile çeken fotoğrafçı Henry Do, bizi dünyanın masalsı bölgesine bir yolculuğa çıkarıyor.
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Şehrin gürültüsünden kaçmak isteyen insanlar için kurulan köy, 1964 yılında mimar Erik Mygind tarafından tasarlanıp inşa edildi.
Atatürk'ün Fikri Danimarka'da Hayata Geçti
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Fotoğrafçının fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmasından sonra çoğu kişi, köyün dünyadaki "Uzay Medeniyeti" olduğunu söyledi.
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Buradaki her alan tamamen aynı boyutta. Proje 3 yıl önce tamamlandı.
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