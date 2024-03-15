Atatürk'ün gezi teknesi ''M/G Acar'' böyle görüntülendi
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gezi teknesi ''M/G Acar'', Çanakkale Deniz Müzesinde, müze olarak sergileniyor. Müze gemide, Atatürk'ün yemek yediği salon ile kamarası yer alıyor.
Kaynak: İHA
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, İstanbul Boğazı'nda gezinti ve 'Savarona' yatına gitmek için kullandığı 'M/G Acar' isimli gezi teknesi, 3 Temmuz 2017 tarihinde deniz yoluyla Deniz Müzesi Komutanlığı'nın bahçesine getirildi.
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Yaklaşık 9 ay süren çalışmalar ardından kaide üzerine oturtulan 27,5 metre boyunda, 5 metre genişliğinde ve 65 ton ağırlığındaki tekne, çevre düzenlemesinin tamamlanmasıyla birlikte 2018 yılı Nisan ayında düzenlenen törenle müze olarak ziyarete açıldı.
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Atatürk’ün yemek yediği salon ile kamarasının yer aldığı müze gemi, 6 yıldır Çanakkale Boğaz Komutanlığı'na bağlı Deniz Müzesi Komutanlığı'nın bahçesinde sergileniyor.
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