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Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e naklinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

100 yaşındaki Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurladığımız 10 Kasım'ın 85'inci yıl dönümünde Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e naklinin renkli görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e naklinin yeni görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 1

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan Başdanışmanı, araştırmacı Ahmet Gürel, 1997 yılından itibaren Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili arşiv araştırması yaparak, sayısız fotoğraf ile görüntüsüne ulaştı.

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Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e naklinin yeni görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 2

Gürel, bu kapsamda Atatürk'ün naaşının 10 Kasım 1953 tarihinde Ankara Etnografya Müzesi'nden alınarak, Anıtkabir'e nakledildiği törenin renkli görüntülerine ulaştı.

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Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e naklinin yeni görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 3

Gürel, görüntüleri Ege Üniversitesi'nde görev yapan bir öğretim üyesinden 4 yıl önce aldığını söyledi.

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Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e naklinin yeni görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 4

Anıtkabir'de yapılan törene 3 yaşında anne ve babasıyla katılan Gürel, söz konusu görüntülerin daha sonradan İtalyanlar tarafından renklendirildiğini öğrendiğini belirtti.

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