Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e naklinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
100 yaşındaki Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurladığımız 10 Kasım'ın 85'inci yıl dönümünde Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e naklinin renkli görüntüleri ortaya çıktı.
Kaynak: DHA
Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan Başdanışmanı, araştırmacı Ahmet Gürel, 1997 yılından itibaren Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili arşiv araştırması yaparak, sayısız fotoğraf ile görüntüsüne ulaştı.
1 / 10
Gürel, bu kapsamda Atatürk'ün naaşının 10 Kasım 1953 tarihinde Ankara Etnografya Müzesi'nden alınarak, Anıtkabir'e nakledildiği törenin renkli görüntülerine ulaştı.
2 / 10
Gürel, görüntüleri Ege Üniversitesi'nde görev yapan bir öğretim üyesinden 4 yıl önce aldığını söyledi.
3 / 10
Anıtkabir'de yapılan törene 3 yaşında anne ve babasıyla katılan Gürel, söz konusu görüntülerin daha sonradan İtalyanlar tarafından renklendirildiğini öğrendiğini belirtti.
4 / 10