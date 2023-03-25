Atatürk'ün otomobili 5 yılda restore edildi
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1936-1938 yıllarında kullandığı, yıllardır Anıtkabir'de sergilenen 1935 model Cadillac otomobili, İstanbul'da 5 yıllık çalışmayla aslına uygun restore edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Cumhuriyet tarihinin en önemli dönemlerine tanıklık eden, Atatürk'ün Anıtkabir'de sergilenen iki adet, 89 yaşındaki Lincoln otomobilinin ardından, üçüncü araç olan ve Atatürk'ün 1936-1938 yılları arasında makam aracı olarak kullandığı özel üretim Cadillac marka otomobili de orijinaline uygun şekilde restorasyonu yapılmak üzere Antika Otomobil Federasyonu ile iş birliği yaptı.
Anıtkabir'de 23 Nisan Kulesi'nden sökülüp çıkartılan otomobil, 2018'de restorasyon için İstanbul'a götürüldü. Orada Genelkurmay Başkanlığı ve Anıtkabir Komutanlığı tarafından 7 gün 24 saat güvenlik kameralarıyla izlenen ortamda restorasyon çalışması başlatıldı. Yaklaşık 5 yıl süren restorasyon sürecinde otomobilin eksik parçaları Amerika'dan getirilirken, iç döşemesi de aslına uygun olarak yeniden üretildi.
Atıl ve çalışmaz durumda olan otomobil, Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılında, aslına uygun olarak restore edildikten sonra Ankara'ya getirilip Anıtkabir'de teslim töreni düzenlendi. Törenin ardından otomobil, 23 Nisan Kulesi'ne yerleştirilmek üzere tekrar sökülüp, ait olduğu yere konulup montajı yapıldı.
HATAY'DAN ANITKABİR'E GETİRİLDİ
DHA'ya açıklama yapan restorasyon sorumlusu Kemal Akel, otomobillerin restorasyonunu Mehmet Arsay Klasik Otomobil Müzesi'nin sahibi Cengiz Arsay'ın üstlendiğini belirtti. Akel, otomobilin Atatürk'e İş Bankası tarafından hediye edildiğini belirterek, "Bu otomobil 1935 model ve Atatürk'ün şahsi aracı. Otomobil, Atatürk'ün Anadolu gezisinde Hatay'da bekletilmiş, kız kardeşi tarafından otomobil Hatay'da bir yerde tutulmuş. Biraz atıl durumdaymış. Atatürk öldükten sonra 60'lı yıllara kadar Hatay'da varisleri tarafından kullanılmış. Otomobil çalışmaz vaziyete gelince, varisler İş Bankası ile iletişime geçti. İş Bankası da 1960'lı yıllarda otomobili alarak trenle Anıtkabir'e götürmüş" dedi.