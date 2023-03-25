Atatürk'ün otomobili 5 yılda restore edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Cumhuriyet tarihinin en önemli dönemlerine tanıklık eden, Atatürk'ün Anıtkabir'de sergilenen iki adet, 89 yaşındaki Lincoln otomobilinin ardından, üçüncü araç olan ve Atatürk'ün 1936-1938 yılları arasında makam aracı olarak kullandığı özel üretim Cadillac marka otomobili de orijinaline uygun şekilde restorasyonu yapılmak üzere Antika Otomobil Federasyonu ile iş birliği yaptı.