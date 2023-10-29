Atatürk'ün TBMM'nin açılışındaki selamlaması ölümsüzleştirildi
Bursalı metal sanatçısı Rıdvan Sevim, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışında şapkasıyla halkı selamladığı sırada çekilen fotoğrafından esinlenerek çelikten heykelini yaptı.
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'ndeki atölyesinde ekibiyle tasarımlar yaparak hediyelik eşya üreten Sevim, sosyal içerikli "Kadının Gücü", "Atatürk" ve "Allı Turna" ile Bursaspor'un Arjantinli efsane futbolcusu Pablo Martin Batalla'yı konu alan heykelleriyle tanınıyor. Sevim, 100. yıla özel yaptığı çalışmada, Atatürk'ün 23 Nisan 1920'de Kurucu Meclis'in üyeleriyle TBMM'nin önünde bir elinde baston, diğer elinde fötr şapkayla halkı selamlayarak verdiği pozu çelik heykelle ölümsüzleştirdi.
Bu çalışmada, Atatürk'ün fotoğraftaki fiziksel özellikleri bilgisayar programları yardımıyla analiz edilerek heykel formunda olması ve çelik dilimler arasındaki boşluklarla bütünlük oluşturması için 1,95 metre boyuna ölçeklendirildi. Metal dilimleme yöntemiyle yaklaşık 5 ayda yapılan 1 ton 300 kilogram ağırlığındaki 3 boyutlu heykel, Adana Büyükşehir Belediyesinin Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yarın Seyhan ilçesi Göl Mahallesi Yeni Yol Kavşağı'nda açılacak.
Rıdvan Sevim, AA muhabirine, daha önce 3 farklı heykelini yaptığı Atatürk serisinde, 4'üncü eserini ortaya çıkarmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Atatürk'ü işlerken en çok yansıtmak istediğinin O'nun yenilikçi, ileri görüşlü ve vizyoner özellikleri olduğunu belirten Sevim, "Biz de bunu örnek alarak yaptığımız dilimleme karakteriyle Atatürk'ü daha yenilikçi ve modern bir halde sunmak istedik. Dolayısıyla bu teknikte yaptığımız Atatürk eserleri istiyoruz ki ülkemizin her meydanında olsun. Atatürk temalı eserlerimiz İzmir, Çanakkale ve Antalya'dan sonra Adana'da da halka açık olacak. Herkes tarafından görülebilir." diye konuştu. Eserlerini herkesin görmesini istediğini vurgulayan Sevim, değişen ve gelişen dünyada bu vizyonu heykellerle başka ülkelerdeki meydanlara da taşımanın gönüllerinden geçtiğini anlattı.