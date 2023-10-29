Atatürk'ün TBMM'nin açılışındaki selamlaması ölümsüzleştirildi

Atatürk'ü işlerken en çok yansıtmak istediğinin O'nun yenilikçi, ileri görüşlü ve vizyoner özellikleri olduğunu belirten Sevim, "Biz de bunu örnek alarak yaptığımız dilimleme karakteriyle Atatürk'ü daha yenilikçi ve modern bir halde sunmak istedik. Dolayısıyla bu teknikte yaptığımız Atatürk eserleri istiyoruz ki ülkemizin her meydanında olsun. Atatürk temalı eserlerimiz İzmir, Çanakkale ve Antalya'dan sonra Adana'da da halka açık olacak. Herkes tarafından görülebilir." diye konuştu. Eserlerini herkesin görmesini istediğini vurgulayan Sevim, değişen ve gelişen dünyada bu vizyonu heykellerle başka ülkelerdeki meydanlara da taşımanın gönüllerinden geçtiğini anlattı.